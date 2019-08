Van der Poel geschokt door overlijden Lambrecht

De veertigste editie van de ‘Draai van de Kaai’ werd winnend afgesloten door Mathieu van der Poel. Desondanks was de sfeer snel bekoeld na de finish. Wat alles te maken had met het overlijden van het Belgische wielertalent Bjorg Lambrecht (22).

Veel renners, ploegen en wielervolgers en -journalisten reageerden al geschokt op het overlijden van Lambrecht. Zo ook Mathieu van der Poel kort na zijn zege in Roosendaal. ,,Het was voor niemand leuk nieuws. De sfeer was ook redelijk bedroefd toen ik binnenkwam. Dat is niet iets wat je wilt meemaken.”

Een van de publiekstrekkers in Roosendaal was Caleb Ewan. Een ploeggenoot van Lambrecht bij Lotto Soudal, net als Jasper de Buyst. Zowel Ewan als De Buyst besloot logischerwijs niet te starten aan het criterium. Van der Poel had nog niet de kans gekregen zijn collega's erover te spreken. ,,Ik heb Ewan er niet over gesproken.”

Duidelijk is dat het nieuws omtrent Lambrecht keihard in het peloton is aangekomen. ,,Ik kan ook niet echt iets zeggen op dit moment. Het is kutnieuws.”

Hofland

Moreno Hofland, als derde over de meet van de ‘Draai’, reageerde via Twitter verslagen op het nieuws omtrent de jeugdige Belg.