Van der Poel en Van Vleuten genomineerd voor wielerprijs Vélo d'Or

Geen Hammer Series in Hongkong, eindzege Jumbo

11:13 De Nederlandse wielerploeg Jumbo-Visma mag zich de winnaar van de Hammer Series in 2019 noemen. Eigenlijk zou over twee weken nog een wedstrijd in Hongkong worden gehouden, maar de organisatie heeft vanwege de aanhoudende protesten in de stadstaat besloten om Hongkong te mijden.