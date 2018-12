Van der Poel en Van Aert ruziën over rollenbank

,,Het was al een paar keer dat we écht moesten wachten. Ik denk niet dat wij moeten wachten omdat één iemand op de rollen wil rijden’', mopperde Van der Poel in de Vlaamse krant Het Nieuwsblad na zijn zege in de wereldbekercross van Namen.

De internationale wielrenunie UCI nam de kritiek serieus en plaatste na de veldrit in Namen een tijdklok naast de rollenbank van Van Aert. De wereldkampioen kreeg precies 10 minuten om zich gereed te maken voor het podium. ,,Een timer is misschien iets te drastisch. Van mij mag Van Aert op zijn rollen rijden, maar niet ten koste van ons’', meende Van der Poel, die dit seizoen heerst als nooit te voren en inmiddels op zeventien overwinningen staat.

Van Aert stoorde zich aan Van der Poel én het klokje. ,,Ik kan Mathieu dit jaar geen pijn doen, maar toch heeft hij er last van dat ik twee minuten langer nodig heb om me te wassen. Als ik twintig crossen had gewonnen, zou ik me over andere dingen druk maken. Die klok doet me denken aan mijn schooltijd toen ik moest sprinten om op tijd aanwezig te zijn.”