Van der Poel dit jaar ook nog op mountainbike: ‘Willen zoveel mogelijk wereldbekers rijden’

Door Daan Hakkenberg



Coronacrisis of niet, Mathieu van der Poel rijdt ook in 2020 in het veld, op de weg én op de mountainbike. Ondanks dat een ingekort wegseizoen in drie maanden tijd moet worden afgewerkt wil Van der Poel ‘zoveel mogelijk’ wereldbekerwedstrijden op de mountainbike rijden. Dat zegt zijn coach en ploegmanager Christoph Roodhooft. Na het schrappen van de wereldbekerwedstrijd in het Italiaanse Val di Sole (12 en 13 september) prijken er nog drie mountainbikeraces op de UCI-kalender.



Van der Poel, die in februari wereldkampioen veldrijden werd, begint zijn programma op de weg met de Italiaanse klassiekers Strade Bianche en Milaan - San Remo begin augustus. Een maand later komt hij al in actie op de mountainbike in het Zwitserse Lenzerheide, waar begin september de eerste wereldbekerwedstrijd wordt verreden. Vorig jaar boekte Van der Poel in Zwitserland zijn derde en laatste zege in de wereldbeker. Half september is in het Franse Les Gets de volgende wereldbekerwedstrijd, twee weken later in Nove Mesto, Tsjechië volgt de laatste. Na het mountainbikeprogramma kan Van der Poel zich dan richten op de klassiekers. In oktober worden onder meer de Amstel Gold Race, Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix verreden.