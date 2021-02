Van der Poel direct de beste bij eerste wegkoers 2021: ‘Ik had dit ook niet verwacht’

Al vroeg in de rit over 177 kilometer van Al Dhafra Castle naar Al Mirfa barstte het waaiergeweld los. Door een actie van Deceuninck-Quick Step scheurde het peloton en sprinters als Sam Bennett, Caleb Ewan, Pascal Ackermann en Cees Bol misten de slag, net als viervoudig Tourwinnaar Chris Froome. Een groep van 26 was weg en ging strijden om de eerste dagzege in het Midden-Oosten. In die groep zaten onder andere Mathieu van der Poel, David Dekker, Tourwinnaar Tadej Pogacar en titelverdediger Adam Yates.

Deceuninck-Quick Step miste de sprintkopman, maar had wel vijf andere renners in de voorste groep en dus probeerden de renners van de Belgische topploeg het om en om met aanvallen. De Italiaan Mattia Cattaneo slaagde daarin en pakte wat voorsprong, maar werd in de slotkilometer weer gegrepen. Een kleine groep ging sprinten om de dagzege en daarin liet Van der Poel zijn klasse zien. Na een veldritwinter met een nieuwe wereldtitel was het ook direct raak in zijn eerste wegkoers van het seizoen. De 23-jarige Dekker, zoon van oud-renner Erik en debutant namens Jumbo-Visma, werd knap tweede, voor Emils Liepins (Trek-Segafredo). Viviani kwam niet verder dan plek vijf.

Voor Van der Poel was het zijn eerste overwinning op de weg sinds de Ronde van Vlaanderen, in oktober vorig jaar. ,,Het was heel winderig en een lastige etappe. Maar ik had de benen vanaf het begin. Ik wist dat ik het kon afmaken in een sprint. Ik moest in een goede positie komen en op het juiste moment aangaan”, zei Van der Poel. ,,Het is heel mooi om het wegseizoen zo te beginnen en het betekent veel voor me. Ik heb een week rust gehad en pas één week met de ploeg getraind. Ik had dit eigenlijk ook niet verwacht. Dit is de vorm van het veldrijden in de woestijn.”



Morgen volgt de tweede rit in de Verenigde Arabische Emiraten, een individuele tijdrit over 13 kilometer. ‘MVDP’ start dan in de rode leiderstrui. De meerdaagse koers eindigt volgende week zaterdag.