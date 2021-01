Van der Poel deelt week voor WK tikje uit aan Van Aert

Van der Poel liet vorige week de Zilvermeercross in Mol schieten vanwege een trainingsstage in Spanje. Het trainingskamp stond in het teken van het naderende wegseizoen én het WK veldrijden, volgende week zondag in Oostende. Van Aert was vorige week wel van de partij en won.



Van der Poel zette al in de beginfase de toon ondanks een valpartij. Eén ronde konden zijn concurrenten hem volgen, maar daarna nam Van der Poel over. Michael Vanthourenhout kon in eerste instantie nog wel volgen, maar lang duurde dat niet. Van der Poel liet de Belg achter en verdedigde continu een voorsprong van vijftien seconden op Van Aert, die zijn landgenoot Vanthourenhout was gepasseerd. Van Aert maakte echter teveel fouten om het Van der Poel nog lastig te maken. ,,Ik denk dat ik het inderdaad in de beginfase heb laten liggen", zei hij na afloop. ,,Dat krijg je als je op de limiet rijdt.”



Tom Pidcock reed lange tijd op de derde plaats, maar uiteindelijk pakte Laurens Sweeck nog die plek van hem af. Eli Iserbyt verloor niet veel tijd en blijft leider in het klassement van de X2O Trofee.