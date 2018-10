Van der Hoorn de sterkste in Sluitingsprijs

De 24-jarige Rotterdammer, die overstapt naar de WorldTour-ploeg LottoNL-Jumbo, was de sterkste uit de kopgroep van acht man waar ook Mathieu van der Poel toebehoorde.

De Sluitingsprijs door het grensdorpje Putte in de gemeente Kapellen is de traditionele afsluiter van het Belgische wielerseizoen op de weg. De deelnemers moesten tien rondes van 16,7 kilometer rijden. Al vroeg in de wedstrijd ontstond een kopgroep, met Van der Hoorn als aanjager. Later sloot een groepje aan met daarbij Van der Poel, de veldrijder die dit jaar ook op de weg indruk maakte.

In de laatste ronde regende het aanvallen. Van der Hoorn toonde zich de slimste en de sterkste. De Roompot-renner kreeg op het podium gezelschap van twee andere Nederlanders, Piotr Havik (BEAT) en Cees Bol (SEG Racing). Voor Van der Hoorn betekende het zijn derde zege dit seizoen. Hij won ook een etappe in de BinckBank Tour door Nederland en België en hij was met een ultieme aanval in de laatste kilometer de beste in de Primus Classic.