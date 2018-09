Van der Hoorn de beste in Primus Classic

De 24-jarige Rotterdammer maakte deel uit van een kopgroep die uit de greep van het jagende peloton wist te blijven in de Belgische eendagskoers. Van der Hoorn reed op het laatste rechte stuk naar de finish weg bij zijn medevluchters en kwam na 193 kilometer juichend over de streep bij de Brouwerij Haacht in Boortmeerbeek. Noord-Hollander Huub Duijn (Veranda's Willems-Crelan) eindigde als tweede.



Van der Hoorn volgt de Italiaanse sprinter Matteo Trentin op als winnaar van de Belgische koers, die ook wel bekend staat als de GP Impanis-Van Petegem. De renner van Roompot-Nederlandse Loterij won onlangs ook al een etappe in de BinckBank Tour door Nederland en België. Dat deed hij op vrijwel identieke wijze als zaterdag in de Primus Classic. In de rit naar Antwerpen reed Van der Hoorn toen vlak voor de streep weg bij zijn medevluchters.



,,Ik wist vooraf dat ik hier een goede uitslag kon gaan rijden'', zei Van der Hoorn. ,,Het was hopen dat ik in een mooi groepje zou komen en dat lukte. We hebben de laatste 10 kilometer echt volle bak gereden, waardoor we weer uitliepen op het peloton. We hebben het mooi uitgespeeld.''



De Nederlandse ploeg LottoNL-Jumbo had zich in de finale aan kop van de grote groep genesteld, in de jacht op de achtervolgers. Met Dylan Groenewegen beschikte de formatie over een voorname kanshebber op de zege als het tot een sprint zou komen. Het peloton kwam echter net te laat om Van der Hoorn van de winst af te houden.