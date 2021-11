Van der Haar kan na Europese titel eindelijk weer lachen: ‘Het voelt alsof ik altijd pech moest hebben’

Drama voor Italianen op WK baan: twintig peperdure fietsen gestolen

De Italiaanse wielerploeg is vanmorgen niet lekker wakker geworden. Het team is slachtoffer geworden van criminelen in Roubaix, waar op dit moment het WK baanwielrennen wordt gehouden. Twintig fietsen zijn gestolen uit twee teambussen die geparkeerd stonden bij het hotel.

