Van der Breggen wist nog van niks: ‘Wilde gewoon zo hard mogelijk naar de streep rijden’

Van der Breggen ging als voorlaatste renster van start en behoorde samen met landgenote Ellen van Dijk en Dygert tot de topfavorieten. Bij het tussenpunt leek het goud ver buiten handbereik, maar in het tweede gedeelte met wind in de rug maakte Van der Breggen alles goed. Dygert kwam ongelukkig ten val en de achterstand op Reusser werd goed gemaakt, met als gevolg een ruime overwinning. ,,Ik kan het niet geloven", zei Van der Breggen na afloop. ,,Ik zei tegen ploegleider Danny Stam dat hij geen tussentijden moest doorgeven. Ik wilde gewoon zo snel mogelijk naar de streep rijden. Pas nadat ik de finish was gepasseerd, hoorde ik dat ik gewonnen had. Echt ongelooflijk.”

De dubbel

In de wedstrijdloze periode kon Van der Breggen haar tijdritkwaliteiten verbeteren. ,,Ik heb vaak getraind op de tijdritfiets en heb er de afgelopen maanden genoeg tijd voor gehad. Het gaat nu zoveel beter, dat ik nu zelfs de wereldtitel pak. Het betekent heel veel voor mij.”



Zaterdag neemt Van der Breggen deel aan de wegwedstrijd en wacht er een nieuwe kans op het goud. ,,Het gaat van het een naar het ander. Ik ga hier eerst even goed van genieten en hopelijk slaap ik vannacht een beetje, dan kan ik mij daarna weer richten op de wegwedstrijd. Het is een mooi parkoers en we beschikken over een sterke ploeg.”