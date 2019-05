Van der Breggen wint Ronde van Californië voor tweede keer in haar carrière

Van der Breggen had het fundament voor de eindzege gelegd in de eerste etappe in Ventura. In de tweede etappe van vrijdag naar Mount Baldy liet ze de zege aan haar ploeggenote Katie Hall. In de afsluitende derde rit kwam de wereldkampioene in het peloton over de streep. De 29-jarige Van der Breggen won de Ronde van Californië eerder in 2017.