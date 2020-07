Van der Breggen verkent WK-parcours: ‘EK, Giro en WK zijn mijn grote doelen’

Na die verkenning zal Van der Breggen samen met ploeggenote Chantal Blaak doorreizen naar het Oostenrijkse Kühtai voor een hoogtestage van drie weken. De Strade Bianche, die ze twee jaar geleden nog won, volgt na een drietal koersen in Spanje. ,,Eigenlijk zit dit blok van vier wedstrijden iets te ver van de echte hoofddoelen van mijn seizoen af. Dat komt ook door het wegvallen van een aantal wedstrijden waaronder de Boels Ladies Toer. Ik hoop straks in september echt te pieken. Het EK-tijdrijden, de Giro en het WK op de weg zijn dan mijn grote doelen. Al rijd ik ook het NK op de weg in Drenthe, de GP Plouay, het EK op de weg en de WK tijdrijden."

Na het WK rijdt Van der Breggen nog de klassiekers Waalse Pijl, Luik-Bastenaken-Luik, Amstel Gold Race, Ronde van Vlaanderen en mogelijk Parijs-Roubaix. ,,Allemaal wedstrijden die me goed liggen en koersen die ik in het verleden al eens heb gewonnen. Ik vraag me wel af hoe fris ik in die periode nog ben. Het is vanaf eind augustus een druk en intensief programma. Daarom kan ik nu nog niet zeggen of ik van start ga in Parijs-Roubaix."