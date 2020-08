Van der Breggen: ‘Prachtig om laatste jaar in rood-wit-blauw te rijden’

Door Ad Pertijs



,,Het ging er vandaag om dat we als ploeg zouden proberen de titel te pakken”, verduidelijkte de vrouw die deze zomer aankondigde dat ze er na volgend jaar mee stopt. Die ploeg heet Boels Dolmans en met zijn zessen hadden ze volgens ploegleider Danny Stam een tactiek bepaald die er vooral op gericht was om topfavoriete en regerend wereldkampioene Annemiek van Vleuten op de knieën te krijgen. ,,Als je wacht tot Annemiek in de finale aan de boom gaat schudden, zie er dan maar eens aan te blijven hangen”, zo dacht Stam dat een vroege aanval op de VAM-berg de beste verdediging was tegen de vrouw die het wielrennen regeert als Eddy Merckx in zijn beste jaren.



Het maakte volgens Van der Breggen dat ze zeer tegen haar gewoonte in gisteren in de regen vooraan stond bij de start. ,,Normaal begin ik liever rustig van achteruit. Maar voor deze tactiek had ik het er graag voor over om op tijd vooraan te gaan staan.” Wat Boels van plan was, werd de rest snel duidelijk. Jip van den Bos zocht direct de aanval. Ze kreeg Van der Breggen en Anouska Koster van Parkhotel Valkenburg met zich mee. Toen Koster eenmaal besloot om mee te gaan werken met de twee van Boels, liep de voorsprong van de kopgroep op tot bijna drie minuten. ,,Liever had ik vier minuten gepakt, maar dit was dus ook genoeg”, stelde Stam na afloop tevreden vast. ,,Nu moest Annemiek toch eerst een gat van twee minuten zien dicht te rijden.”