Van der Breggen neemt telkens afscheid tot de Spelen: ‘Ik zal steeds realiseren dat het de laatste keer is’

Van der Breggen keek in het Centrum Ronde van Vlaanderen in Oudenaarde vooruit naar haar laatste maanden als wielrenster. Na de Spelen gaat ze verder als ploegleider, zo kondigde ze in mei al aan. ,,Dit seizoen zijn de Olympische Spelen het belangrijkst. Maar eigenlijk geldt dat voor mij voor alle grote koersen. Vooral omdat ik me telkens zal realiseren dat het de laatste keer is dat ik ergens rijd. Dat houdt ook in dat je nooit kunt denken: volgend jaar komt er weer een kans. Je kunt het niet meer overdoen.”



De olympisch kampioene van 2016 heeft een imposante erelijst bij elkaar gefietst met vrijwel alleen maar grote koersen. Zo werd ze twee keer wereldkampioen op de weg, met afgelopen jaar ook winst op de individuele tijdrit, won ze zes keer de Waalse Pijl, twee keer Luik-Bastenaken-Luik en drie keer de Ronde van Italië.