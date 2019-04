Van der Breggen na nieuwe zege op Muur van Hoei: ‘Ik heb geen geheim’

Door Pim Bijl



Ze wint al voor de vijfde keer op rij de Waalse Pijl. Dat lukte zelfs Alejandro Valverde niet, die bleef bij de mannen op vier zeges op rij steken tussen 2014 en 2017. ,,Ik heb geen geheim”, zegt Van der Breggen, de koningin van de Muur van Hoei, lachend. ,,Elke keer pak ik het anders aan, maar de terugkerende factor is de harde finale. Dat is goed voor mij.”



Want in zware koersen komt de wereldkampioene altijd bovendrijven. ,,We komen al aan de voet aan met een hartslag van 185 en vervolgens moet je de klim goed indelen. Lang genoeg wachten, voordat je echt alles geeft. Daarna lopen je benen vol, maar dat is de Muur. Doortrappen op het moment dat je denkt: ik wil niet meer.”



Na haar vijfde zege – voor landgenote Annemiek van Vleuten en ploeggenote Annika Langvad - voelde ze blijdschap en opluchting. Want dit seizoen stond vooralsnog vooral in het teken van haar zegereeks aan de zijde van Annika Langvad op de mountainbike in de loodzware achtdaagse Cape Epic. ,,Op de weg werd het wel weer eens tijd, zoals veel mensen zeiden. Dat vond ik zelf niet. Ik denk dat het een goede voorbereiding is geweest en dat ik hier mede win omdat het zo leuk en zwaar was om eens iets anders te proberen.”