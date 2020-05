Van der Breggen kondigt afscheid al aan: ‘De olympische tijdrit is nu het grote doel’

Door Daniel Dwarswaard



Ze gaan daarna beiden verder als ploegleider bij SD Worx, het huidige Boels-Dolmans. ,,Ik voel nog echt de motivatie voor de Spelen, voor de grote koersen. Voor andere wedstrijden is dat wel iets anders. Dan mis ik de échte motivatie. Dan is het tijd om goed na te denken over de toekomst. Topsport vergt het uiterste van je. Dan moet je er ook meer dan honderd procent achter staan”, zegt Van der Breggen die in 2016 op de Spelen van Rio goud pakte in de wegwedstrijd. Twee jaar later veroverde ze ook de regenboogtrui bij de WK in Oostenrijk. Van der Breggen won daarnaast zo’n beetje alle klassiekers. ,,Ik heb de afgelopen weken veel tijd gehad om alles op een rijtje te zetten. In het begin ben je dan emotioneel. Fietsen is mijn leven. Nu kan ik er heel rationeel over praten. Ik sta volledig achter dit plan. En dat geeft ook rust.”

Van der Breggen en Blaak rijden voor Boels-Dolmans, de sterke Nederlandse vrouwenploeg die vanaf komend seizoen SD Worx heet. Ze willen beiden volgend jaar nog één keer pieken op de Spelen van Tokio. Blaak rijdt daarna ook nog de klassiekers in het voorjaar van 2022, maar stapt vervolgens net als Van der Breggen in de ploegleidersauto. Blaak, tweevoudig Nederlands kampioen, was in 2017 de beste op de WK in Noorwegen.

Volledig scherm Anna van der Breggen met haar gouden medaille in Rio in 2016. © Pim Ras

Van der Breggen is volop gemotiveerd om in stijl afscheid te nemen. Haar palmares is enorm, maar winst van de Olympische tijdrit ontbreekt nog. ,,Dat wordt een groot doel in Tokio. Ik zie het zo: ik heb nog twee kansen in Japan. De ene kans is om mijn wegtitel te verdedigen, de ander dus de tijdrit. Die zou ik heel graag willen winnen. Daar wil ik ook specifiek voor gaan trainen. Een mooi doel. Ik ga er mijn stinkende best voor doen.’’

Daarna volgt dus een nieuwe klus als ploegleidster. ,,Ik dacht: als ik stop, wil ik eigenlijk helemaal geen afscheid nemen van deze sport. De ploeg kwam met dit voorstel. Daar heb ik goed over nagedacht en ik ben enthousiast. Het lijkt me mooi om mijn ervaring te delen met de rensters. En die wedstrijdspanning heb je in de auto ook. Voor mij voelt het alsof alles nu op zijn plaats valt. Natuurlijk moeten we zien hoe het de komende tijd verder gaat met de coronacrisis. We hebben een mooie kalender om dit seizoen af te maken. Maar ik snap uiteraard de grote onzekerheid. Ik hoop dat we volgend seizoen een stuk verder zijn als er bijvoorbeeld een vaccin is. Hopelijk kan ik op een prachtige manier afscheid nemen tijdens de Olympische Spelen.”