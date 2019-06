Van Baarle wint laatste rit in Dauphiné, eindzege voor Fuglsang

De 27-jarige Van Baarle sprong met nog twaalf renners weg uit het peloton. ,,Het plan was om mee te zitten om zo als ‘springplank’ voor Wout te dienen”, zei de in Voorburg geboren wielrenner die Haig op 15 kilometer voor de finish zag versnellen. Niemand kon de Australiër van Mitchelton-Scott in eerste instantie bijhouden.



Van Baarle bleef zijn eigen tempo rijden en kwam even later aansluiten bij Haig. Haig probeerde nog meerdere keren weg te rijden, maar een taaie Van Baarle bleef in het wiel van de Australiër fietsen om het in Champéry af te maken. ,,Vroeger had ik hier in de Dauphiné veel moeite met de bergritten, maar ik heb hard getraind en heb dat nu kunnen laten zien”, vertelde Van Baarle die erg blij was met de opsteker voor zijn team na de ernstige val van teamgenoot Chris Froome. ,,We hadden deze overwinningen echt nodig na een hectische week, dit doet ons goed.”



