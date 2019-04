Van Baarle beschermde renner in Ronde van Vlaanderen

In Omloop Het Nieuwsblad, begin maart, brak Van Baarle zijn vinger. Hij keerde in de Coppi E Bartali terug in het peloton. Ploegleider Knaven spreekt zijn vertrouwen in hem uit. ,,Zijn conditie is goed, hij reed in Italië ook een leuk klassement. De Ronde is bovendien een koers waarin hij het altijd goed doet. Het lijkt erop dat hoe langer de koers is, hoe beter Dylan wordt.”



De Ronde van Vlaanderen start zondag en gaat over 270 kilometer. Van Baarle eindigde in 2017 als vierde in de wielerklassieker.