Van Avermaet wint ‘vanuit zijn kot’ dan eindelijk de Ronde van Vlaanderen

Virtuele koersGreg Van Avermaet heeft de zege gepakt in de eerste virtuele versie van de Ronde van Vlaanderen. De 34-jarige Belgische wielrenner van CCC kwam solo over de streep ‘in Oudenaarde’ voor zijn landgenoot Oliver Naesen en de Ier Nicolas Roche. De regerend olympisch kampioen heeft de echte versie van ‘Vlaanderens Mooiste’ nog nooit gewonnen.

Het is de eerste keer dat een wielerorganisator op deze manier een virtuele race tussen profrenners heeft georganiseerd. Dertien renners hadden zondag thuis hun fiets zonder achterwiel geplaatst in een moderne versie van een rollerbank, die computergestuurd het ware koersen nabootst. De wielrenners moesten daarbij wel echt fysieke inspanningen leveren en tot het uiterste gaan in eigen huis.

Het virtuele parcours van de Ronde van Vlaanderen was 32 kilometer lang. De renners moesten drie bekende beklimmingen over, de Kruisberg, de Oude Kwaremont en de Paterberg. Het Belgische talent Remco Evenepoel ‘ging er al snel na de start vandoor’. Hij kreeg gezelschap van zijn landgenoot Thomas De Gendt en de Italiaan Alberto Bettiol, de winnaar van de echte Ronde in 2019. Ook Sunweb-renner Roche sloot later weer aan en daarna de Belgen Van Avermaet en Naesen.

Op de Paterberg demarreerde Van Avermaet en moest Evenepoel passen. Roche, Naesen en De Gendt achtervolgden de Belg maar wisten hem niet meer te achterhalen. Sterker nog, Van Avermaet, die eerder wel al succesvol was in de echte Parijs-Roubaix, liep steeds verder uit en had op de finish twintig seconden voorsprong.

“Ik heb een beetje zoals in het echt alles op ‘de Pater’ gezet”, aldus Van Avermaet die bij Sporza zei dat hij in het begin moest wennen aan de snelheid. “Ik denk dat mijn hartslag al lang niet zo hoog is geweest.”

Mike Teunissen van Jumbo-Visma, de enige Nederlandse deelnemer, finishte als negende. Zijn ploeggenoot Wout van Aert werd achtste. De Australiër Michael Matthews (Sunweb) haalde de finish niet. Hij moest opgeven met mechanische pech.