Van Avermaet schrijft Ronde van Yorkshire op zijn naam

Held van de dag in de heuvelachtige rit van ruim 189 kilometer was de Fransman Stéphane Rossetto. De renner van Cofidis reed het grootste deel van de etappe in zijn eentje aan de leiding en wist zijn slopende solo tot aan de finish vast te houden. Hij arriveerde met 34 seconden voorsprong op Van Avermaet, die in het eindklassement negen seconden voorsprong had op de Spanjaard Prades.