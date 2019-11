Van Aert wint zaak tegen voormalig ploegleider Nuyens

Bij de inhoudelijke behandeling van het arbeidsconflict, vorige maand, verweet Nuyens Van Aert misbruik van ontslagrecht en voor de rechtbank vroeg hij een schadevergoeding van 1,1 miljoen euro. De rechtbank daarentegen stelt dat de contractbreuk van Van Aert te rechtvaardigen was.



In dienst van de Nederlandse formatie Jumbo-Visma won hij dit jaar bij zijn debuut in de Tour de France de ploegentijdrit én een etappe. De Belg kwam enkele dagen later tijdens de individuele tijdrit in Pau echter zwaar ten val en liep daarbij zware blessures op, vooral aan een van zijn benen. Hij is nog altijd herstellende en kwam sindsdien niet meer in actie.