Van Aert wint Ronde van Denemarken

De Belgische wielrenner Wout van Aert heeft voor het eerst een etappekoers op zijn naam geschreven. De 23-jarige Van Aert, drievoudig wereldkampioen veldrijden, was de beste in de Ronde van Denemarken.

Zijn leidende positie in het algemeen klassement kwam in de slotrit over bijna 200 kilometer naar Frederiksberg geen moment meer in gevaar.

Van Aert won de tweede etappe in Denemarken en greep daarmee de leiding in het klassement. De renner van Veranda's Willems-Crelan verstevigde zijn koppositie zaterdag in de tijdrit, waarin hij als tweede eindigde achter de Deen Mads Pedersen. De slotrit werd gewonnen door Tim Merlier. De ploeggenoot van Van Aert was voor de tweede keer deze week de beste in de massasprint.