Van Aert wint koers waarop hij verliefd is: ‘Grote doel was ooit de Strade te winnen’

Van Aert was steeds alert mee in de afvalkoers. Al op 60 kilometer van de finish was het peloton uitgedund tot twintig renners vooraan en op 30 kilometer van de meet in Siena waren er nog maar zes over. Met nog zo’n 12 kilometer te gaan, versnelde Van Aert en reed vervolgens in zijn eentje naar de zege. ,,In dat groepje was er niet een renner bij waar ik echt bang voor hoefde te zijn, maar de aanval is altijd beter dan de verdediging.”



De koers was door de hitte zwaar, zei de Belg. ,,Je moest uitkijken voor uitdroging, dus ik heb goed gelet op drinken en koelen. Aan het einde voelde ik dat er nog wat in zat”, aldus Van Aert, die vorig jaar zwaar ten val kwam tijdens een tijdrit in de Tour de France en een diepe vleeswond in zijn bovenbeen opliep. Hij was maanden uit roulatie.