Van Aert profiteert van lekke band Van der Poel bij blubberfestijn in Herentals

Van der Poel, de regerend wereldkampioen van Alpecin-Fenix, was als eerste weg maar wist dat het na zijn lekke band een gelopen koers was. ,,Omdat we aan elkaar gewaagd waren en dan rijd je een gat van 30 seconden niet meer dicht. Het is jammer, maar ik heb wel genoten van deze cross rond die skiberg. Ik hoop dat dit een blijvertje op de kalender is.”

‘Beetje mazzel’

Van Aert was uiteraard blij met zijn eerste crosszege van het seizoen. ,,Natuurlijk had ik een beetje mazzel dat Mathieu lek reed zo ver van de materiaalpost. Maar dat hoort ook bij de koers. Ik passeerde hem op een stuk dat me goed lag. Pas toen ik zag dat ik een grote voorsprong had, snapte ik dat hij lek was gereden. Deze zege betekent wel wat voor me. Ik had mijn zinnen op vandaag gezet. Het zat mee, maar het zat ook goed in mijn hoofd”, aldus Van Aert die op een steenworp afstand van het parcours in Herentals woont.