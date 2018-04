Van Aert onderhandelt in mei met huidige ploeg over toekomst

Mitchelton met twee kopmannen aan start van de Giro

26 april De Australische wielerploeg Mitchelton-Scott gaat met twee kopmannen de Ronde van Italië in. De Brit Simon Yates en Esteban Chaves uit Colombia willen in de Italiaanse etappekoers, die volgende week begint in Israël, meedoen om de bovenste plaatsen in het algemeen klassement.