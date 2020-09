Van Aert, Alaphilippe, de Slovenen of toch Dumoulin?

PollHet sluitstuk van het WK wielrennen wacht vandaag in Imola: de wegrit bij de mannen. Pakt Nederland nog meer eremetaal na het enorme succes bij de vrouwen, of moeten we de favoriet elders zoeken? Arjan Schouten zet vijf kanshebbers op een rij. Stem onderaan dit artikel op een poll.

Wout van Aert

Dé renner van dit maffe corona-seizoen. Alleskunner. Overal goed, ook in Italië weer. Pakte vijf dagen na een Tour waarin hij naast twee zeges ook heel veel moest werken vrijdag gewoon nog even zilver mee op de tijdrit in een veld vol specialisten. Met die benen is dus nog steeds weinig mis, na maanden succes. Al denkt de Belgische bondscoach Rik Verbrugghe wel dat zelfs Van Aert een ‘superdag’ nodig heeft voor de regenboogtrui. ,,Nou, dat lijkt me redelijk logisch, hè’’, counterde Van Aert in Imola. ,,Ik zou niet weten wie er al wereldkampioen geworden is zonder superdag.’’

Volledig scherm Wout van Aert in actie tijdens de tijdrit. © EPA

Dat er elke ronde weer twee venijnige klimmen opdoemen, hoeft ook geen probleem te zijn, volgens de Belg. ,,Zo’n parkoers komt voor mij nu op het best mogelijke moment, met de hardheid van de Tour in de benen’’, denkt hij. ,,Ik heb veel bergop gereden, de laatste weken. Daar ben ik wel blij mee. En tja, of het dan té zwaar blijkt, dat moet de finale uitwijzen.’’

Julian Alaphilippe

Weer in Imola

Droog blijft het zeker niet, vandaag in Imola, waar het met zo’n 16 graden ook flink frisser is dan de laatste dagen. Miezer wordt verwacht voor heel de middag, maar de forse buien, die komen waarschijnlijk pas als de regenboogtrui al om de schouders hangt van de beste man in koers. Won een rit in de Tour. Droeg even het geel in de Tour. Maar was ongetwijfeld niet zo dominant in Frankrijk als hij had willen zijn. De Julian Alaphilippe van 2020 is vooralsnog niet de Alaphilippe van 2019. Een tandje minder, maar nog altijd een factor om rekening mee te houden op een parkoers zoals in Imola. Op en af, nergens vlak, nerveus, smalle wegen. Gemaakt voor zo’n duiveltje als de Franse ‘Loulou’, die ook nog eens een vlammende demarrage in de benen heeft. Stefano Garzelli, hier als analist actief, roept het heel de week al in alle microfoons. ,,Dit WK wordt een strijd tussen Van Aert en Alaphilippe.’’

Maar kan de Franse kopman de regenboogklus wel afmaken? Een late aanval in Bergen strandde en in Innsbruck werd hij achtste, zijn beste WK-resultaat. Vorig jaar in Harrogate eindigde hij als topfavoriet pas als 28ste. ,,Er is er altijd maar één die kan winnen, dus of al mijn vorige pogingen daarmee automatisch mislukt zijn? Ik zou het zo niet willen noemen’’, vertelde Alaphilippe eerder deze week. ,,Maar ik leer er wel van.’’

De Franse troef gelooft in een zware, gesloten koers die pas in volle finale in de laatste kilometers zal ontbranden. Dan nog present zijn van voren, dat is voor hem de sleutel naar succes.

Jakob Fuglsang

Niet de meest voor de hand liggende naam wellicht, een week na de Tour de France waarin hij niet actief was. Maar een van de absolute meesters in het eendaagse werk, de laatste jaren. Een maandje terug nog de beste in de Ronde van Lombardije, van alle tot nu gereden klassiekers misschien wel het best vergelijkbaar met wat de heren in en om Imola voor de wielen krijgen. Vorig jaar nog de beste in Luik-Bastenaken-Luik, ook zo’n klauterfestival als vandaag. En weet zich omringd met een sterk Deens collectief, dat vorig jaar ook al de wereldkampioen leverde met Mads Pedersen. Draaide zichzelf warm in Tirreno-Adriatico en gaat straks naar de Giro, maar jaagt vandaag eerst op de regenboogtrui. Weet zich naast zeven Deense collega’s ook ‘gesteund’ door dertien Astana’s, wat mogelijk ook een factor speelt in het WK.

Volledig scherm Jakob Fuglsang wint vorige maand de Ronde van Lombardije. © AFP

Tadej Pogacar & Primoz Roglic

Ja, we noemen hier twee namen. Want de Slovenen die samen als concurrenten voor geel de Tour beheersten, gaan nu samen voor de regenboogtrui in Italië. In een sterk Sloveens collectief, waar ze beiden gedeeld kopman zijn. Niet meteen de meest uitgesproken favorieten in het eendaagse werk, maar wekenlang de sterksten bergop in Frankrijk en geklommen moet er worden vandaag. ,,Het is Slovenië tegen de rest van de wereld’’, liet Tourwinnaar Pogacar al noteren. Hij bezorgde vriend en landgenoot Roglic een trauma voor het leven, door geel af te pakken in de afsluitende tijdrit. Maar hij zegt voorafgaand aan dit kampioenschap niet te beroerd te zijn om nu Roglic aan een onvergetelijke prijs te helpen. ,,Dat zou toch een sprookje zijn, dat Primoz nu de regenboogtrui pakt’’, zo schetste hij in Imola alvast zijn droomscenario.

Tom Dumoulin

Natuurlijk hadden we hier eigenlijk Alejandro Valverde moeten noemen. Of Michal Kwiatkowski. Of Michael Woods. Zekerheidjes op zo’n dag als vandaag waar de taaie mannen automatisch naar voren komen. Maar als er een Nederlandse troef is dan is het Dumoulin, die bijzonder gebrand is om te laten zien dat hij ook in een WK prijs kan rijden.

Volledig scherm Tom Dumoulin. © photo: Cor Vos

Niet vergeten dat hij er twee jaar terug in Innsbruck al extreem dichtbij was. Het podium lonkte, in een groepje weg met vier man. Maar met Valverde, Romain Bardet en Woods bleek hij in de sprint om de medailles over de minst explosieve benen te beschikken, dus restte een vierde plaats. Hoe vandaag wel een medaille wacht? Weg zijn voor de finish, want ook op het Formule 1-circuit in Imola is Dumoulin niet meteen de aangewezen man om na een lange lijdensweg van 258 kilometer nog een sprintje te winnen. Gisteren verkende hij voor het eerst de grote WK-ronde, na zijn focus op de tijdrit. ,,Lastig, dit wordt sowieso een zwaar WK’’, is zijn verwachting. ,,En gaat het echt regenen en gaat het weer honds zijn, zoals wel verwacht wordt, dan wordt het zelfs een hels WK. Een slijtageslag, een lange lijdensweg.’’

Poll Wie volgt Mads Pedersen op als wereldkampioen wielrennen? Wout van Aert

Julian Alaphilippe

Primoz Roglic

Jakob Fuglsang

Tadej Pogacar

Tom Dumoulin

Marc Hirschi

Michael Woods

Michal Kwiatkowski

Een ander Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en Google privacybeleid en de gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing. Wie volgt Mads Pedersen op als wereldkampioen wielrennen? Wout van Aert (46%)

Julian Alaphilippe (4%)

Primoz Roglic (8%)

Jakob Fuglsang (5%)

Tadej Pogacar (7%)

Tom Dumoulin (10%)

Marc Hirschi (10%)

Michael Woods (1%)

Michal Kwiatkowski (2%)

Een ander (8%)

Lees ook Van der Poel ziet af van WK op de weg Lees meer