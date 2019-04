Valverde stapt vroegtijdig af in loodzware Luik-Bastenaken-Luik

Valverde werd vorige week zondag bevangen door de hitte en kwam in de Amstel Gold Race niet in het stuk voor. In 'zijn’ Waalse Pijl slikte Valverde een bij in en werd hij slechts elfde. Met twijfels stond hij aan het vertrek van Luik-Bastenaken-Luik, maar iets na halverwege kneep hij dus definitief in de remmen.



De 105de editie van Luik-Bastenaken-Luik wordt onder barre weersomstandigheden verreden. Eerder gaven onder anderen Daniel Martin (winnaar in 2013) en Antwan Tolhoek op.



Volg de wedstrijd hier.