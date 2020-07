Toen ik terugkwam van de supermarkt, was mijn straat gesmurft. Blauw, blauw, blauw: overal waar ik keek. Blauwe ploegleiderswagens met blauwe fietsen op het dak. Vijf blauwe bussen, een leger mannetjes in blauwe polo’s. Ze sleutelden aan fietsen, boenden de auto’s en sjouwden heen en weer met waszakken. De overburen stonden beteuterd te kijken hoe een blauwe ploegbus z’n kont in hun coniferen had geparkeerd.



Alejandro Valverde lag in mijn tuin op een massagetafel, met zijn ogen gesloten. Op de tuinstoelen hingen andere renners van Movistar. Rojas belde zijn vrouw, Marc Soler lachte om een scheet van Enric Mas en Carlos Betancur informeerde of ik toevallig nog wat lekkers had meegenomen.



Ik zette mijn boodschappen neer, tikte Valverde op zijn schouder en vroeg wat dit allemaal moest voorstellen. Zonder zijn ogen open te doen zei hij: ,,Dat zie je toch? Trainingskamp. Even drie weekjes met de hele ploeg bij elkaar.’’