Valverde die stopt met wielrennen? Netflix heeft gewoon een cliffhanger nodig

Het liep tegen tienen. De ene dochter maakte sommetjes, de andere tekende op het tafelkleed. Ik had al zes dubbele espresso’s achterover gekieperd en probeerde nóg maar een keer om mijn zoontje in te loggen in een digitale meeting met zijn juf. Iets met Engelse woordjes. Na enig godveren lukte het zowaar, maar hij had nog geen hello gezegd of Alejandro Valverde stond naast ons.