Valpartij Van der Poel zorgt heel even voor spannende Azencross

jaaroverzicht Podcast | ‘Van der Poel heeft het wielrennen voor altijd veranderd’

25 december Het einde van het jaar nadert en daarom is het tijd voor een jaaroverzicht van AD Sportwereld. In deze tweede aflevering gaat het over wielrennen, over het wonder Mathieu van der Poel, die de Amstel Gold Race en zoveel meer won. Over het rampjaar van Tom Dumoulin, over de perspectieven van Team Sunweb, over Jumbo-Visma en daarbij Steven Kruijswijk. Over de wonderlijke solo van Annemiek van Vleuten. En over Puck Moonen.