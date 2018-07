Val in Surhuisterveen zet Clásica San Sebastián op de tocht voor Ten Dam

Ten Dam knalde na ruim veertig minuten fietsen in de laatste bocht voor de finish vol de hekken in. Omdat meerdere renners bij de valpartij betrokken waren, legde de organisatie de ronde tijdelijk stil. Tourwinnaar Geraint Thomas klopte Tom Dumoulin - ook in de Tour tweede - in de sprint. Bauke Mollema werd derde.



Ten Dam stapte met een pijnlijke schouder uit de wedstrijd. De Leeuwarder Courant meldt dat er wordt gevreesd voor een schouder- of sleutelbeenbreuk. Ook Ramon Sinkeldam, Tourganger namens Groupama–FDJ, moest de strijd staken.



Ten Dam reed zondag nog zijn tiende Tour de France uit. Hij vormt, indien fit, in de Clásica een team met kopman Michael Matthews, Simon Geschke, Chad Haga, Martijn Tusveld, Jai Hindley en Chris Hamilton.