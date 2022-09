Volgens de vader van de meisjes van 12 en 14 heeft Van der Poel de kinderen de schrik van hun leven bezorgd met zijn uitbarsting. ,,Hij had het recht om boos te zijn, maar wat hij gedaan heeft kan niet”, aldus de man bij Daily Mail Australia . ,,Het zijn kleine meisjes en hij is gigantisch. Ik vind het jammer voor hem dat hij heeft moeten opgeven, maar ik had niet gedaan wat hij nu heeft gedaan.”

De vader heeft de meisjes intussen op de vingers getikt voor het aanhoudend kloppen op de deur. ,,Ik heb zulke streken ook uitgehaald op hun leeftijd. De jongste heeft onlangs Covid gehad en dit was hun eerste uitje daarna, ze waren enthousiast. De manier waarop mijn oudste dochter op de beelden wegloopt, daaraan kan ik zien dat ze heel bang was. Ze is nogal een durfal, maar dit heeft haar toch geshockeerd. En hij riep ook luid tegen m’n jongste dochter, ze was evenzeer in shock hoor. Mijn vrouw is trouwens boos dat hij het land is ontvlucht”, besluit hij.