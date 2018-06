Ulissi wint rit, Porte pakt trui, Nederlanders maken indruk

De Nederlandse favorieten Wilco Kelderman, Sam Oomen, Bauke Mollema en Steven Kruijswijk reden sterk en finishten in het selecte groepje van de favorieten. Maar misschien nog wel de opvallendste landgenoot was Tom-Jelte Slagter. Hij sprintte achter Ulissi en Enric Mas naar de derde plaats. Nieuwe leider Porte heeft in het algemeen klassement 14 seconden voorsprong op de nummers twee en drie: Kelderman en Oomen.



Lilian Calmejane was op enkele kilometers voor de slotklim uit het peloton weggesprongen. De Fransman van Direct Énergie, die al een etappe won in de Ronde van Frankrijk en de Ronde van Spanje, hield even stand maar werd op zeven kilometer van de finish ingelopen.



Niet veel later gooide Mikel Landa als eerste klassementsman de knuppel in het hoenderhok. Dat betekende het einde van de ambities van Küng. De Zwitser moest lossen in zijn leiderstrui. Landa werd op enkele honderden meters ingelopen door de restanten van het peloton, met daarbij de vijf Nederlanders. Vervolgens was het een relatief koud kunstje voor Ulissi, die gespecialiseerd is in dergelijke sprints bergop.



Morgen en overmorgen zijn er opnieuw bergetappes in de Ronde van Zwitserland. De meerdaagse koers eindigt zondag met een tijdrit in Bellinzona.