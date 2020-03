Uitstel Tokio beïnvloedt carrière Van der Poel: ‘Ik blijf mountainbiken’

Het uitstellen van de Spelen zal directe invloed hebben op het carrièreverloop van Van der Poel. Hij was voornemens na de zomer zich volledig toe te leggen op het wielrennen op de weg met mogelijk de Tour de France van 2021 als nieuw doel.



Nu de Olympische Spelen worden uitgesteld moeten die plannen gewijzigd worden. ,,Wat de Olympische Spelen in 2021 betreft? Het is moeilijk om vooruit te blikken, het is in de eerste plaats afwachten wanneer ze de Spelen zullen laten doorgaan. Ikzelf hoop op dezelfde periode zodat ik eerst de klassieke campagne kan afwerken, zoals dat nu ook gepland stond. Enig nadeel is dat ik dan misschien zou moeten kiezen tussen de Olympische Spelen en een grote ronde. Maar dat ik voorlopig blijf mountainbiken, is wel zeker. De rest zien we later wel.”