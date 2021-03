Uitgeputte winnaar Van der Poel: 'De laatste 15 kilometer liep ik helemaal leeg’

Door Daniël Dwarswaard



Leeg. Gesloopt. Op. Zijn fiets ligt in de finishstraat half over hem heen als Mathieu van der Poel na een monsterlijke en succesvolle solo-ontsnapping ter aarde stort. Zijn uitgeputte lijf plakt aan het asfalt. Het kleine blikje cola kan hij ternauwernood aan zijn mond houden. Heel zijn lichaam trilt van de kou. Hij zegt nog nooit zo diep te zijn gegaan. Maar het is hem gelukt. Zijn tweede ritzege deze Tirreno-Adriatico is binnen, eentje voor het collectieve wielergeheugen opnieuw.



Een thriller met hoofdrolspelers op een fiets. Een solo van meer dan vijftig kilometer knalt Van der Poel eruit. Zijn voorsprong van drie minuten verdampt in de laatste tien kilometers als de ontketende Tourwinnaar Tadej Pogacar gas geeft. Van der Poels moed lijkt te groot, maar tóch redt de Nederlands kampioen het. Tien seconden houdt hij over na een zinderende ontknoping.