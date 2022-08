UCI pakt Marianne Vos overwinning af door polsen op het stuur: ‘Jammer, maar het is een regel’

Sinds begin 2021 is het verboden om met de polsen los op het stuur te rijden, ook wel bekend als de tijdritpositie. Het is aerodynamischer, maar ook gevaarlijker. Begin 2021 werd ook bijvoorbeeld de 'super tuck-positie’ verboden, in die positie zaten renners en rensters op de bovenbuis in afdalingen. Volgens de internationale wielerunie gaven die houdingen het verkeerde signaal af naar wieleramateurs en zorgde het voor onnodig gevaar.



Op de site van Jumbo-Visma reageert Vos op de diskwalificatie. ,,Het is jammer, maar het is een regel. Het is flink balen, maar het is niet anders. Toen ik in die ‘puppy paw-houding’ lag, besefte ik na een paar seconden dat het niet mocht. Daarna heb ik zo snel mogelijk overgepakt naar de juiste houding. Blijkbaar was het voor de UCI toch voldoende om me te diskwalificeren. Dat zullen we moeten accepteren. Ik baal er wel van, omdat ik er geen voordeel van heb gehad, maar regels zijn regels.”