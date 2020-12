UCI gaat wielrenners beschermen tegen hersenschuddingen

Shirin van Anrooij is weer thuis na hachelijke dagen: ‘Ik kon zo in mijn arm kijken, heel eng’

2 december KAPELLE - Shirin van Anrooij is weer thuis, na hectische en hachelijke dagen in Tsjechië. De achttienjarige veldrijdster uit Kapelle liep zondag bij een wereldbekerwedstrijd in Tabor – net ten zuiden van Praag – een zeer diepe snee in haar rechterarm op. ,,Ik kon zo naar binnen kijken. Dat was echt eng.” Het liefste wat ze nu wil, is even helemaal tot rust kunnen komen.