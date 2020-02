Tweede ritzege Fuglsang in Ruta del Sol

Ploeglei­der Lefevere: Evenepoel is nog niet in vorm. Er kunnen nog een paar kilo’s af

Patrick Lefevere was logischerwijs in de wolken met de nieuwste triomftocht van het Belgische toptalent Remco Evenepoel in de Ronde van de Algarve. Op de vraag wat dit seizoen nog van Evenepoel verwacht mag worden, verrast de manager van Deceuninck.Quick Step. ,,Dit mag misschien heel pretentieus klinken, maar eigenlijk is Remco nog niet in vorm", zegt Lefevere bij het Belgische VTM.