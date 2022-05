Twee uit twee voor Demi Vollering in Baskenland

Demi Vollering heeft na de eerste etappe ook de tweede rit in de Ronde van Itzulia, een driedaagse rittenkoers door het Baskenland, gewonnen. De 25-jarige Nederlandse van SD Worx was na een heuvelachtige etappe over bijna 118 kilometer de sterkste van een elitegroep van vijf rensters.

Vollering blijft dankzij haar tweede dagsucces op rij ook leidster in het algemeen klassement. Morgen volgt de slotetappe in San Sebastián, met onder meer de beklimming van de befaamde Jaizkibel.

In de tweede etappe was Vollering samen met onder andere landgenote Paulina Rooijakkers (Canyon//SRAM Racing), gisteren tweede in de openingsrit, weggereden uit het uitgedunde peloton. Het vijftal hield stand tot de oplopende slotkilometer. Daar had Vollering aan één stevige versnelling genoeg om de zege te pakken, voor de Canadese Olivia Baril (Valcar-Travel & Service) en de Italiaanse Marta Cavalli (FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope). Rooijakkers eindigde als vierde.



Vollering gaat de slotrit in met een voorsprong van 22 seconden op Rooijakkers. De Amerikaanse Kristen Faulkner (Team BikeExchange-Jayco) is de nummer drie van het algemeen klassement, met een achterstand van 42 tellen op Vollering.

Vollering in vorm

Voor haar was het de derde overwinning van het seizoen. Vollering (25) won de Brabantse Pijl en vrijdag een rit in het Baskenland. Daarnaast boekte ze al tal van ereplaatsen, onder andere in de Amstel Gold Race (tweede), Waalse Pijl (derde) en Luik-Bastenaken-Luik (derde).

Het finishklimmetje in Mallabia had iets weg van een verkorte versie van de Muur van Hoei. ,,Ik houd van dit soort aankomsten”, vertelde ze na haar flitsende sprint. ,,Ik voelde me goed en probeerde eerder al aan te vallen. Toen dat niet lukte, zat ik toch in perfecte positie met een aantal ploeggenotes in de groep kort achter ons.”

