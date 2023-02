Twee mannen jarenlang achter de tralies na brute overval op Mark Cavendish

met video Mathieu van der Poel voor vijfde keer wereldkam­pi­oen veldrijden na zinderende tweestrijd met Wout van Aert

Mathieu van der Poel is voor de vijfde keer in zijn carrière wereldkampioen veldrijden geworden. De 28-jarige Nederlander besliste in het Brabantse Hoogerheide een zinderende tweestrijd met zijn Belgische aartsrivaal Wout van Aert in zijn voordeel.

5 februari