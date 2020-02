Tusveld weken aan de kant door schouderbreuk en hersenschudding

Darmpara­siet hield Dumoulin buiten koers

17 februari Tom Dumoulin moest zijn debuut voor Jumbo-Visma uitstellen vanwege fysieke problemen en nu is duidelijk waarom. Via Instagram laat de Girowinnaar van 2017 weten dat parasieten de oorzaak zijn dat hij niet kon starten in onder meer de Ronde van Valencia: ,,Afgelopen week hebben we parasieten gevonden in mijn darmen en vanaf dat moment gebruik ik medicatie.”