Turgis juicht te vroeg, McLay wint

Cofidis-renner Anthony Turgis dacht dacht even dat hij de zege binnen had en stak zijn handen al omhoog. Vervolgens werd hij voorbij gesneld door McLay en Kenny Dehaes van Wanty-Groupe Gobert. De onfortuinlijke Fransman werd uiteindelijk derde.



Een dag eerder was de Omloop van Eurométropole een prooi geworden voor André Greipel (Lotto-Soudal). Het was de eerste zege van de Duitse sprinter sinds zijn overwinning in de Ronde van Italië.