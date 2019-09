Trentin onder indruk van Van der Poel: ‘Hij liet ons eruitzien als junioren’

Urán ondergaat operatie van 7 uur na val in Vuelta

10 september Rigoberto Urán kan eindelijk gaan werken aan zijn herstel, na een zware val in de Ronde van Spanje. Tijdens een 7 uur durende operatie is de kopman van Education First geholpen aan de breuken en verwondingen die hij bijna twee weken geleden opliep bij een val in de zesde etappe van de Vuelta.