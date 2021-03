Trek en BORA mogen weer starten in Dwars door Vlaanderen

Omdat er een positief coronageval was binnen de ploeg mocht Trek-Segafredo niet van start gaan in Gent-Wevelgem. Alle renners zijn opnieuw getest en niemand is positief bevonden op het virus, maar toch gaat de Amerikaanse ploeg met zes renners van start in plaats van acht: Mads Pedersen en Alex Kirsch waren in nauw contact geweest met de betrokken persoon. Zij mogen daardoor niet starten. Onder andere Jasper Stuyven mag wel meedoen. Hij won onlangs verrassend Milaan-San Remo.



Bij BORA-hansgrohe testte renner Matthew Walls positief en kon de Duitse ploeg niet van start gaan in de E3 Saxo Bank Classic én Gent-Wevelgem. De rondedokter van de E3 plaatste de ploeg namelijk in een verplichte quarantaine. Even werd er gevreesd dat door de zevendaagse quarantaine ook Dwars door Vlaanderen in gevaar zou komen, maar na een negatieve coronatest mogen onder anderen Nils Pollitt, Pascal Ackermann en Daniel Oss woensdag toch hun rugnummer opspelden.



Dwars door Vlaanderen is de laatste semi-klassieker voor de Ronde van Vlaanderen van aanstaande zondag. Wout van Aert ontbreekt, Mathieu van der Poel is wel van de partij.