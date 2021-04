Trainen met Mathieu van der Poel: ‘Hij haalt rond de 70, sneller gaat mijn brommertje niet’

Ronde van Catalonië Kämna troeft Kruijswijk af in strijd om dagzege, Yates blijft leider

26 maart Lennard Kämna heeft de vijfde etappe van de Ronde van Catalonië op zijn naam geschreven. De Duitser van Bora-hansgrohe was in de slotfase ontsnapt uit een grote kopgroep en kwam solo binnen in Manresa na een etappe van 201 kilometer. De leiderstrui blijft in handen van de Brit Adam Yates.