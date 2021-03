Tourwinnaar Tadej Pogacar langer bij Team Emirates

,,Tadej gelooft in ons project en wij in zijn capaciteiten”, zegt Gianetti. ,,Het is al de derde keer dat we zijn contract openbreken, wat aangeeft dat er van beide kanten vertrouwen is dat er hier aan iets bijzonders wordt gewerkt. We zijn een eenheid aan het creëren die ik me uit mijn loopbaan als renner niet kan herinneren. Ik ben trots op deze groep.”



Pogacar voelt zich thuis bij de ploeg waarvoor hij vorig jaar verrassend de Tour de France won. ,,Het is een prettige omgeving om in te werken. Er is een heel goede sfeer tussen management, renners en staf. En de ploeg toont enorm veel vertrouwen in me”, aldus de jonge Sloveen.