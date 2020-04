Tour kan vier weken schuiven: start- en finishplaatsen stellen zich soepel op

Het is onder voorbehoud, met veel mitsen en maren, want zolang de coronacrisis niet onder controle is, wordt er niet gekoerst. Maar er ligt dus een concreet plan om de Tour een kleine maand uit te stellen. Bij Le Parisien ontdekten ze dat organisator ASO alle start- en aankomststeden heeft gevraagd of het mogelijk is om de passage op hun grondgebied met vier weken op te schuiven. De krant deed dezelfde oefening: ze contacteerde alle lokale besturen met de vraag of een verlate Tour mogelijk is. De conclusie is dat ‘iedereen zich soepel wil opstellen’, klinkt het. ,,Er is unanimiteit bij de burgemeesters en hun gemeenteraadsleden: het kunnen organiseren van de Tour zou als een overwinning op de pandemie worden beschouwd."