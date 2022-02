Tour de France: wildcard voor ploeg Niki Terpstra en Peter Sagan

Dylan Groenewe­gen debuteert voor nieuwe ploeg in Saoedi-Ara­bië

Dylan Groenewegen debuteert deze week in de Ronde van Saoedi-Arabië voor zijn nieuwe ploeg BikeExchange-Jayco. De 28-jarige Amsterdammer, overgekomen van Jumbo-Visma, gaat vanaf woensdag in de vijfdaagse etappekoers op jacht naar zijn eerste zege in Australische dienst.

31 januari