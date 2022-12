Tour de France breekt met traditie en eindigt in 2024 voor eerst buiten Parijs

Het wordt de eerste keer dat de Ronde van Frankrijk niet in Parijs wordt afgesloten. In het 110-jarige bestaan van de ronde finishte de Tour in het Park de Prince, het Vélodrome Jacques-Anquetil en vanaf 1975 op de Champs-Élysées.

Ook speciaal aan de 111de editie: de laatste rit is voor het eerst in 35 jaar weer een tijdrit. De doorgewinterde wielerfan zal zich de laatste keer misschien nog wel herinneren: Greg LeMond pakte in 1989 de gele trui af van Laurent Fignon met een verschil van slechts 8 seconden. Het kleinste verschil in de historie van de Tour.

Voor de stad Nice is de Tour en het wielrennen alles behalve onbekend. In 1906 kwamen renners al doro de stad en in 1981 en 2020 was het de locatie voor de Grand Départ. Daarbij eindigt sinds 1933 al de bekende etappekoers Parijs-Nice in de kustplaats. ,,Nice is een stad die straalt en wereldwijd bekend is. De omgeving is er schitterend en je hebt de bergen in de buurt. De stad heeft een hoop te bieden aan de wielerkampioenen”, aldus Tour-directeur Christian Prudhomme.