‘Tour breekt met traditie en eindigt in 2024 niet in Parijs maar in Nice’

De Tour de France breekt over twee jaar met een traditie. In 2024 is de finish van de Ronde van Frankrijk niet op de Champs-Élysées in Parijs. maar in Nice. Dat meldt de doorgaans goed ingevoerde Italiaanse sportkrant La Gazzetta dello Sport.

Volgens het dagblad moet de Tour in 2024 uitwijken omdat Parijs dan druk bezig is met de laatste voorbereidingen voor de Olympische Spelen. De laatste etappe op 21 juli is slechts vijf dagen voor de openingsceremonie van de Zomerspelen. Om die reden is Nice, de badplaats aan de Côte d’Azur, aangewezen als alternatieve finishplaats.

Volgens Gazzetta vinden de eerste drie etappes op Italiaanse bodem plaats en trekt het peloton pas in de vierde etappe de grens over naar Frankrijk. De start is dat jaar in Florence en ook dat is uniek, want Italië heeft nog nooit het ‘Grand Départ’ van de Tour mogen organiseren. Organisator ASO wil de berichten niet bevestigen.

Deze zomer start de Tour op 1 juli in Kopenhagen. In 2023 is het Spaanse Bilbao in Baskenland decor voor het Grand Départ.